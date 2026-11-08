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19th Annual Beth Shalom Holiday Bazaar, Art Fair and Bake Sale

19th Annual Beth Shalom Holiday Bazaar, Art Fair and Bake Sale

Come shop locally-made pottery, painting, woodworking, glass, jewelry, candles, knitwear, needlework, quilts, photography, home decor, gifts and more! Home-baked sweets and challah, bagel café, Chanukah goodies and Judaica!
Participating Artists/Makers: Katya Alexeeva, Jada Bee, Julie Bloom, Kevin Boas, Debbie Cohen, Larissa Danielle, Dayana Ferrera, Amanda Field, Rosemary Hart, Brenda Kesmodel, Neil Klein, Chizuko Johnson, David Martin, Sara McQueen, Marcy Neiditz, Lynne Foster Shifriss, Kim Williams.

Congregation Beth Shalom
12:00 PM - 05:00 PM on Sun, 15 Nov 2026

Event Supported By

Congregation Beth Shalom
https://www.bethshalom-bjc.org
Congregation Beth Shalom
3750 W 3rd St
Bloomington, Indiana 47401
https://www.bethshalom-bjc.org