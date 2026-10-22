BAMF (Bloomington Alternative Media Fest)
BAMF (Bloomington Alternative Media Fest)
BAMF (Bloomington Alternative Media Fest) will have 40+ artists/authors/cartoonists/weirdos tabling books, zines and other exciting alternative media. Check out the website for more info. bamfzinefest.com
Harmony School
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12:00 PM - 05:00 PM on Sat, 14 Nov 2026
Event Supported By
BAMF / Bloomington ABC
bloomingtonzinefest@gmail.com
Harmony School
909 E 2nd StreetBloomington, Indiana 47404
8123348349
olivia@harmonyschool.org