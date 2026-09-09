Bloomington Open Studios Tour
Bloomington Open Studios Tour
A free, self-guided 2 day tour of artist studios in Bloomington, Indiana. This is a great opportunity to ask questions about what inspires artists, to find out how your favorite artworks were made, and to purchase unique, local art.
Bloomington Open Studios Tour
10:00 AM - 05:00 PM, every day through Oct 11, 2026.
Event Supported By
Bloomington Open Studios Tour
812-340-8608
steffeyadams@yahoo.com
Artist Group Info
Bloomington Open Studios Tour
bloomintonopenstudiostour@gmail.com
Bloomington Open Studios Tour
812-340-8608
steffeyadams@yahoo.com