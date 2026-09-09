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Bloomington Open Studios Tour

Bloomington Open Studios Tour

A free, self-guided 2 day tour of artist studios in Bloomington, Indiana. This is a great opportunity to ask questions about what inspires artists, to find out how your favorite artworks were made, and to purchase unique, local art.

Bloomington Open Studios Tour
10:00 AM - 05:00 PM, every day through Oct 11, 2026.

Event Supported By

Bloomington Open Studios Tour
812-340-8608
steffeyadams@yahoo.com
http://www.BloomingtonOpenStudiosTour.com

Artist Group Info

Bloomington Open Studios Tour
bloomintonopenstudiostour@gmail.com
https://bloomingtonopenstudiostour.com
Bloomington Open Studios Tour
812-340-8608
steffeyadams@yahoo.com
http://www.BloomingtonOpenStudiosTour.com