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Free Media School Workshops for Teens

Free Media School Workshops for Teens

The Media School at Indiana University’s free weekend workshops for students ages 13-18 provide an introduction to careers in Cinema, Game Dev, and Journalism. Join us from 10 a.m. to 4 p.m. Saturday, Nov. 14, at Indiana University Bloomington to try out media production, create a mini-project, and experience the IU campus. No prior experience needed. Lunch is included.

Franklin Hall and Radio/TV Building
10:00 AM - 04:00 PM on Sat, 14 Nov 2026

Event Supported By

The Media School Precollege Programs
812-856-8083
abehring@iu.edu
https://mediaschool.indiana.edu/academics/precollege/index.html
Franklin Hall and Radio/TV Building
601 E Kirkwood Ave. / 1229 E 7th St
Bloomington, Indiana 47405
(812) 856-8083
abehring@iu.edu
https://mediaschool.indiana.edu/academics/precollege/index.html