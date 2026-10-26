Out of Your Senses
Out of Your Senses
Out of Your Senses is an interactive, narrative haunted escape at our Theater, that was converted from an 1890’s church! Out Of Your Senses takes you on a journey, complete with tasks, challenges, and frights….if you can keep your senses about you, that is. Here, you’re a part of the story and a part of the scares, so every night will be an experience unique to you! Theatrical, family friendly, frightening and fun, it’s a haunted experience like no other.
Farmersburg Theater
$20
Every week through Nov 09, 2026.
Sunday: 07:00 PM - 08:00 PM
Friday: 07:00 PM - 08:00 PM
Friday: 08:00 PM - 09:00 PM
Saturday: 07:00 PM - 08:00 PM
Saturday: 08:00 PM - 09:00 PM
Sunday: 07:00 PM - 08:00 PM
Friday: 07:00 PM - 08:00 PM
Friday: 08:00 PM - 09:00 PM
Saturday: 07:00 PM - 08:00 PM
Saturday: 08:00 PM - 09:00 PM
Event Supported By
Farmersburg Theater
812-780-8839
farmersburgtheateroutreach@gmail.com
Farmersburg Theater
517 W Main StFarmersburg, Indiana 47850
812-780-8839
farmersburgtheateroutreach@gmail.com