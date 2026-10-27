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Storybook - Aerial Halloween Showcase

Storybook - Aerial Halloween Showcase

Join us in celebrating the season! We are inspired by storybook characters and have reinterpreted the stories we love and know so well. Our performers, ages 10 years old to 59 will perform on aerial silks, hoop, and hammock.

Asabela Studio
$25
07:00 PM - 08:00 PM on Sat, 7 Nov 2026

Event Supported By

Asabela Studio
8122729119
asabelastudio@gmail.com
www.AsabelaStudio.com
Asabela Studio
317 N Elm Street
Bloomington, Indiana 47404
8122729119
asabelastudio@gmail.com
www.AsabelaStudio.com