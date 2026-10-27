Storybook - Aerial Halloween Showcase
Storybook - Aerial Halloween Showcase
Join us in celebrating the season! We are inspired by storybook characters and have reinterpreted the stories we love and know so well. Our performers, ages 10 years old to 59 will perform on aerial silks, hoop, and hammock.
Asabela Studio
$25
07:00 PM - 08:00 PM on Sat, 7 Nov 2026
Event Supported By
Asabela Studio
8122729119
asabelastudio@gmail.com
Asabela Studio
317 N Elm StreetBloomington, Indiana 47404
8122729119
asabelastudio@gmail.com