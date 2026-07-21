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A Master Class with Rahsaan Barber

A Master Class with Rahsaan Barber

2026 Hoosier Jazz Festival headliner and IU Jazz Studies alum, saxophonist Rahsaan Barber conducts a free master class for high school and college musicians at Pillar Arts Alliance Center in College Mall. Open to the public; seating is limited.

Pillar Arts Performance Space, Arts Alliance Center
04:00 PM - 11:59 PM on Fri, 4 Sep 2026
Get Tickets

Event Supported By

Hoosier Jazz Inc.
hoosierjazzinc@gmail.com
hoosierjazzinc.org

Artist Group Info

Rahsaan Barber
Pillar Arts Performance Space, Arts Alliance Center
2894 E 3rd St Suite L-10D (College Mall)
Bloomington, Indiana 47401
https://pillararts.org/arts-alliance-center/