A Master Class with Rahsaan Barber
A Master Class with Rahsaan Barber
2026 Hoosier Jazz Festival headliner and IU Jazz Studies alum, saxophonist Rahsaan Barber conducts a free master class for high school and college musicians at Pillar Arts Alliance Center in College Mall. Open to the public; seating is limited.
Pillar Arts Performance Space, Arts Alliance Center
04:00 PM - 11:59 PM on Fri, 4 Sep 2026
Event Supported By
Hoosier Jazz Inc.
hoosierjazzinc@gmail.com
Artist Group Info
Rahsaan Barber
Pillar Arts Performance Space, Arts Alliance Center
2894 E 3rd St Suite L-10D (College Mall)Bloomington, Indiana 47401