Conductors Chorus – Daniel Myeongjun Kim, conductor (Doctoral Recital)
Conductors Chorus – Daniel Myeongjun Kim, conductor (Doctoral Recital)
Repertoire
Rheinberger: Mass in E-Flat Major, Op. 109 (“Cantus Missae”) (1878)
J. S. Bach: Nach dir, Herr, verlanget mich, BWV 150
Hye-young Cho: 추야몽 (An Autumn’s Dream) (2022)
Ēriks Ešenvalds: Salutation (2017)
Duruflé: ‘Tantum ergo’ from “Quatre motets sur des thèmes grégoriens, Op. 10” (1960)
Auer Hall, Simon Music Center
12:00 PM - 01:00 PM on Sat, 26 Sep 2026
Auer Hall, Simon Music Center
200 S. Eagleson AveBloomington, Indiana 47405