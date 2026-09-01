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Conductors Chorus – Daniel Myeongjun Kim, conductor (Doctoral Recital)

Conductors Chorus – Daniel Myeongjun Kim, conductor (Doctoral Recital)

Repertoire
Rheinberger: Mass in E-Flat Major, Op. 109 (“Cantus Missae”) (1878)
J. S. Bach: Nach dir, Herr, verlanget mich, BWV 150
Hye-young Cho: 추야몽 (An Autumn’s Dream) (2022)
Ēriks Ešenvalds: Salutation (2017)
Duruflé: ‘Tantum ergo’ from “Quatre motets sur des thèmes grégoriens, Op. 10” (1960)

Auer Hall, Simon Music Center
12:00 PM - 01:00 PM on Sat, 26 Sep 2026
Auer Hall, Simon Music Center
200 S. Eagleson Ave
Bloomington, Indiana 47405
https://events.iu.edu/musiciub/event/2386288-conductors-chorus