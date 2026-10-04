Friday Musicale sponsored Program: Classical music; piano, organ, flute, vocal
Friday Musicale sponsored Program: Classical music; piano, organ, flute, vocal
What: Friday Musicale sponsored Program: Classical music; piano, organ, flute, vocal.
When: Friday, October 9th, 2026 -- 1:15pm.
Who: Deb Wehman, flutist, and Vicki King, pianist
Romance in Db, by Saint‑Saëns
Lisa Kurz, soprano, and Vicki King, pianist
Italian Songs, German Lieder, by Schubert, Strauss, and Beethoven,
English Songs by Quilter, John Duke, and "If I Loved You."
Linda Storm, organist, and Marilyn Gillquist, pianist
Duet by J. S. Bach; "Sheep May Safely Graze"
Diane Rivera and Linda Storm; 4-Hands piano
Fantasie in F minor, by Schubert
Where: St. Thomas Lutheran Church
3800 E. Third Street, Bloomington, IN 47401
Free. The public is invited.
Here is contact info: Vicki King, ,