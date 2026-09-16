Jazz at Poindexter featuring the Zoe Shepard-Marco Itapua Duo
Jazz at Poindexter featuring the Zoe Shepard-Marco Itapua Duo
Jacobs alumni Zoe Shepard (violin) and Marco Itapua (guitar) play jazz for listening at Poindexter Bar inside the Graduate Hotel on Kirkwood in downtown Bloomington. Fantastic food, drink, and atmosphere. All ages, no cover.
Poindexter at Graduate by Hilton Bloomington
07:00 PM - 09:00 PM on Thu, 8 Oct 2026
Event Supported By
Graduate by Hilton Bloomington & Hoosier Jazz Inc.
Artist Group Info
Zoe Shepard & Marco Itapua
Poindexter at Graduate by Hilton Bloomington
210 E KirkwoodBloomington, Indiana 47408