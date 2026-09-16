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Jazz at Poindexter featuring the Zoe Shepard-Marco Itapua Duo

Jazz at Poindexter featuring the Zoe Shepard-Marco Itapua Duo

Jacobs alumni Zoe Shepard (violin) and Marco Itapua (guitar) play jazz for listening at Poindexter Bar inside the Graduate Hotel on Kirkwood in downtown Bloomington. Fantastic food, drink, and atmosphere. All ages, no cover.

Poindexter at Graduate by Hilton Bloomington
07:00 PM - 09:00 PM on Thu, 8 Oct 2026

Event Supported By

Graduate by Hilton Bloomington & Hoosier Jazz Inc.
https://www.poindexterbloomington.com/

Artist Group Info

Zoe Shepard & Marco Itapua
Poindexter at Graduate by Hilton Bloomington
210 E Kirkwood
Bloomington, Indiana 47408
https://www.poindexterbloomington.com