Pro Cantare – Aaron Roos, conductor
Pro Cantare – Aaron Roos, conductor
Repertoire
Pärt Uusberg: Muusika (2003)
Tracy Wong: JAM! (Jom-Ayuh-Mari!) (2021)
Rosephanye Powell: To Sit and Dream (2008)
Schubert: Psalm 23: Gott ist mein Hirt, D.706 (1820)
Schütz: Cantate Domino, SWV 81
Kim André Arnesen: Even When He Is Silent (2011)
Katerina Gimon: ‘Fire’ from “Elements” (2013/16)
Bob Dylan/Adam Podd: The Times They Are a-Changin’ (1963)
Alexandra Olsavsky: What Happens When a Woman (2017)
Susan Brumfield : No Time (1999)
Elaine Hagenberg: Swifter Than Flame (2020)
Auer Hall, Simon Music Center
07:30 PM - 09:30 PM on Wed, 18 Nov 2026
Auer Hall, Simon Music Center
200 S. Eagleson AveBloomington, Indiana 47405
musicpub@iu.edu