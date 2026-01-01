Quantum AI Conference 2026 at IU Indianapolis, August 14-16, 2026
Quantum AI Conference 2026 at IU Indianapolis, August 14-16, 2026
Indiana University in Indianapolis is organizing an international conference in August 2026, focusing on Quantum AI for life sciences, medical research, general computation, FinTech, and national security, among others.
The lineup of speakers and topics is available on this page: https://qnlp.ai/speakers.html
IU Indianapolis, Campus Center
$25-$60
03:00 PM - 05:00 PM, every day through Aug 16, 2026.
IU Indianapolis, Campus Center
420 University BlvdIndianapolis, Indiana 46202
qnlpai@gmail.com