Symphony Orchestra – Fawzi Haimor, guest conductor

Repertoire Buck: Festival Overture (on the American National Air, “The Star-Spangled Banner”) (1879) Ginastera: Danzas del ballet Estancia, Op. 8a (1941) Dvořák: Symphony No. 9 in E Minor (“From the New World”), Op. 95 (1893)

Switchyard Park

06:00 AM - 07:30 AM on Sun, 13 Sep 2026