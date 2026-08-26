Symphony Orchestra – Fawzi Haimor, guest conductor
Symphony Orchestra – Fawzi Haimor, guest conductor
The Jacobs School of Music presents a concert by the Symphony Orchestra.
Repertoire
Buck: Festival Overture (on the American National Air, “The Star-Spangled Banner”) (1879)
Ginastera: Danzas del ballet Estancia, Op. 8a (1941)
Dvořák: Symphony No. 9 in E Minor (“From the New World”), Op. 95 (1893)
Switchyard Park
06:00 AM - 07:30 AM on Sun, 13 Sep 2026
Switchyard Park
1601 S RogersBloomington, Indiana 47403
8126799974
tubadoug7@gmail.com