Ether Game: Reality Check

By Christopher Burrus
Published July 8, 2025 at 2:37 PM EDT
Jean Sibelius (1865-1957)

Finlandia, Op. 26

Gothenburg Symphony Orchestra, Neeme Järvi, conductor

Philip Glass (b.1937)

Einstein on the Beach: Train 1

Philip Glass Ensemble, Michael Riesman, conductor

Charles Ives (1874-1954)

Second Piano Sonata 'Concord, Mass., 1840-60' IV. Thoreau

Steven Mayer, piano

Aaron Copland (1900-1990)

Lincoln Portrait

Jones, James Earl, nar., Seattle Symphony, Gerard Schwarz, conductor.

Fanny Mendelssohn (1805-1847)

Das Jahr: 'September'

Liana Serbescu, piano

Giacomo Meyerbeer (1791-1864)

Les Huguenots: Nobles seigneurs

Jennifer Larmore, mezzo-soprano, Welsh National Orchestra, Carlo Rizzi, conductor

Marin Marais (1656–1728)

Le Tableau de l'Operation de la Taille

Jordi Savall, seven-course bass viol; Ton Koopman, harpsichord; Hopkinson Smith, theorbo; Jean-Michel Damian, narrator

Hans Werner Henze (b.1926)

Memorias de 'El Cimarrón' for two guitarists

Ensemble Villa Musica, Ruck, Jürgen, guitar; Càsoli, Elena, guitar

Miranda, Lin-Manuel (b. 1980)

HAMILTON: The Room Where It Happens

Leslie Odom Jr. and Company

