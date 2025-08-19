Ether Game: Rhapsody Published August 19, 2025 at 2:12 PM EDT pc: pixabay Sergei Rachmaninoff (1873-1943)Rhapsody on a Theme of Paganini, Op. 43Jean-Yves Thibaudet, piano, Cleveland Orchestra, Vladimir Ashkenazy, conductorClaude Debussy (1862-1918)Première RhapsodieJames Campbell, clarinet, Philharmonia Orchestra, Geoffrey Simon, conductorRalph Vaughan Williams (1872-1958)Norfolk Rhapsody No. 1New Queen's Hall Orchestra, Barry Wordsworth, conductorJohannes Brahms (1833-1897)Two Rhapsodies, Op. 79Pascal Rogé, pianoErnest Bloch (1880-1959)Suite Hébraïque: 1. RhapsodyChilds, Mark, viola; Goodman, Erica, harpÈdouard Lalo (1823-1892) : I. Andantino - AllegrettoOrchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo, Paul Paray, conductorRebecca Clarke (1886-1979)Rhapsody for CelloLionel Handy, cello, Jennifer Hughes, pianoMarcel Grandjany (1891-1973)Rhapsodie for Harp, Op. 10Elzbieta Szmyt, harpLuca Turilli, Alex StaropoliRhapsodie for Harp, Op. 10Rhapsody (ft. Christopher Lee, Fabio Lione)