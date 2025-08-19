© 2025. The Trustees of Indiana University
Ether Game

Ether Game: Rhapsody

Published August 19, 2025 at 2:12 PM EDT
pc: pixabay

Sergei Rachmaninoff (1873-1943)

Rhapsody on a Theme of Paganini, Op. 43

Jean-Yves Thibaudet, piano, Cleveland Orchestra, Vladimir Ashkenazy, conductor

Claude Debussy (1862-1918)

Première Rhapsodie

James Campbell, clarinet, Philharmonia Orchestra, Geoffrey Simon, conductor

Ralph Vaughan Williams (1872-1958)

Norfolk Rhapsody No. 1

New Queen's Hall Orchestra, Barry Wordsworth, conductor

Johannes Brahms (1833-1897)

Two Rhapsodies, Op. 79

Pascal Rogé, piano

Ernest Bloch (1880-1959)

Suite Hébraïque: 1. Rhapsody

Childs, Mark, viola; Goodman, Erica, harp

Èdouard Lalo (1823-1892)

 : I. Andantino - Allegretto

Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo, Paul Paray, conductor

Rebecca Clarke (1886-1979)

Rhapsody for Cello

Lionel Handy, cello, Jennifer Hughes, piano

Marcel Grandjany (1891-1973)

Rhapsodie for Harp, Op. 10

Elzbieta Szmyt, harp

Luca Turilli, Alex Staropoli

Rhapsodie for Harp, Op. 10

Rhapsody (ft. Christopher Lee, Fabio Lione)

