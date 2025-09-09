© 2025. The Trustees of Indiana University
Copyright Complaints
1229 East Seventh Street, Bloomington, Indiana 47405
News, Arts and Culture from WFIU Public Radio and WTIU Public Television
Give Now
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Some web content from Indiana Public Media is unavailable during our transition to a new web publishing platform. We apologize for the inconvenience.
Ether Game

Ether Game: Harborside

Published September 9, 2025 at 4:39 PM EDT

Antonín Dvorák (1841-1904)

Symphony No. 8 in G, Op. 88: IV. Allegro ma non troppo

Baltimore Symphony Orchestra, Marin Alsop, conductor

Cabell Calloway (1907-1994)

Minnie the Moocher

Cab Calloway

Peter Ilyich Tchaikovsky (1840-1893)

1812 Overture, Op. 49

Berlin Philharmonic, Claudio Abbado, conductor

George Botsford & Jean C. Havez (p. 1913)

Sailing Down the Chesepeake

Bing Crosby

Philip Glass (b.1937)

Concerto for Saxophone Quartet L Movement IV

The Raschèr Saxophone Quartet

Marc Shaiman, Scott Wittman (2002)

Run and Tell That (from Hairspray)

Corey Reynolds, Danelle Eugenia Wilson, Hairspray Ensemble, Lon Hoyt, dir.,Original Broadway Cast of Hairspray

James Lee III (b. 1975)

Quintet

Anthony McGill, clarinet, Pacifica Quartet

Frank Zappa  (1940-1994)

The Dogbreath Variations

Cincinnati College-Conservatory of Music Wind Symphony, Eugene Corporan, conductor

Eubie Blake (1887-1983)

I'm Just Wild About Harry

Sarah Vaughan

Ether Game
Stay Connected