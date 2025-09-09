Ether Game: Harborside Published September 9, 2025 at 4:39 PM EDT Antonín Dvorák (1841-1904)Symphony No. 8 in G, Op. 88: IV. Allegro ma non troppoBaltimore Symphony Orchestra, Marin Alsop, conductorCabell Calloway (1907-1994)Minnie the MoocherCab CallowayPeter Ilyich Tchaikovsky (1840-1893)1812 Overture, Op. 49Berlin Philharmonic, Claudio Abbado, conductorGeorge Botsford & Jean C. Havez (p. 1913)Sailing Down the ChesepeakeBing CrosbyPhilip Glass (b.1937)Concerto for Saxophone Quartet L Movement IVThe Raschèr Saxophone QuartetMarc Shaiman, Scott Wittman (2002)Run and Tell That (from Hairspray)Corey Reynolds, Danelle Eugenia Wilson, Hairspray Ensemble, Lon Hoyt, dir.,Original Broadway Cast of HairsprayJames Lee III (b. 1975)QuintetAnthony McGill, clarinet, Pacifica QuartetFrank Zappa (1940-1994)The Dogbreath VariationsCincinnati College-Conservatory of Music Wind Symphony, Eugene Corporan, conductorEubie Blake (1887-1983)I'm Just Wild About HarrySarah Vaughan