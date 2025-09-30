Ether Game: Musical Jubilee Published September 30, 2025 at 4:19 PM EDT pc: pixabay.com George Frideric Handel (1685–1759)MUSIC FOR THE ROYAL FIREWORKS: La Paix; La RéjouissanceLondon Classical Players, Roger Norrington, conductorJohannes Brahms (1833-1897)Violin Concerto Op 77.Hilary Hahn, violn, Academy of St. Martin-in-the-Fields, Neville Mariner, conductorRichard Wagner (1813-1883)Siegfried IdyllChicago Symphony Orchestra, Daniel BarenboimDmitri Shostakovich (1906-1975)Piano Concerto No. 2 in F, Op. 102, I. AllegroYefim Bronfman, piano, Los Angeles Philharmonic, Esa-Pekka Salonen, conductorAmy Beach (1867-1944)Romance for Violin and Piano, Op. 23Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, pianoFanny Mendelssohn (1805-1847)Piano Trio in D Minor, Op. 11: IV. Finale. Allegretto moderatoDartington TrioPeter Heidrich (1929–2007)Happy Birthday VariationsKremerata Baltica Chamber OrchestraJohn Zdechlik (b. 1937)CelebrationsMusashino Academy of Music Wind Ensemble, Frederick Nyline, conductorAnton Karas (1906-1985)The Third Man ThemeAnton Karas