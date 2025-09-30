© 2025. The Trustees of Indiana University
Copyright Complaints
1229 East Seventh Street, Bloomington, Indiana 47405
News, Arts and Culture from WFIU Public Radio and WTIU Public Television
Give Now
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Some web content from Indiana Public Media is unavailable during our transition to a new web publishing platform. We apologize for the inconvenience.
Ether Game

Ether Game: Musical Jubilee

Published September 30, 2025 at 4:19 PM EDT
pc: pixabay.com

George Frideric Handel (1685–1759)

MUSIC FOR THE ROYAL FIREWORKS: La Paix; La Réjouissance

London Classical Players, Roger Norrington, conductor

Johannes Brahms (1833-1897)

Violin Concerto Op 77.

Hilary Hahn, violn, Academy of St. Martin-in-the-Fields, Neville Mariner, conductor

Richard Wagner (1813-1883)

Siegfried Idyll

Chicago Symphony Orchestra, Daniel Barenboim

Dmitri Shostakovich (1906-1975)

Piano Concerto No. 2 in F, Op. 102, I. Allegro

Yefim Bronfman, piano, Los Angeles Philharmonic, Esa-Pekka Salonen, conductor

Amy Beach (1867-1944)

Romance for Violin and Piano, Op. 23

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano

Fanny Mendelssohn (1805-1847)

Piano Trio in D Minor, Op. 11: IV. Finale. Allegretto moderato

Dartington Trio

Peter Heidrich (1929–2007)

Happy Birthday Variations

Kremerata Baltica Chamber Orchestra

John Zdechlik (b. 1937)

Celebrations

Musashino Academy of Music Wind Ensemble, Frederick Nyline, conductor

Anton Karas (1906-1985)

The Third Man Theme

Anton Karas

Ether Game
Stay Connected