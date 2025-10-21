© 2025. The Trustees of Indiana University
Ether Game

Ether Game: Keyed-Up

Published October 21, 2025 at 3:17 PM EDT
pc: pixabay.com

George Gershwin (1898-1937)

I Got Rhythm (variations for piano and orchestra)

Marshall, Wayne, piano, Aalborg Symphony Orchestra, Wayne Marshall, conductor

George Frideric Handel (1685-1759)

Keyboard Suite in E, HWV 430

Yates, Sophie, harpsichord

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Symphony No. 3 in c, Op. 78 'Organ'

Daniel Chorzempa, organ, Berlin Philharmonic, Zubin Mehta, conductor

Gabriel Fauré (1845-1924)

Barcarolle No. 6 in E-Flat Major, Op. 70

Menahem Pressler, piano

Johann Christian Bach (1735-1782)

Keyboard Sonata in A Major, Op. 17, No. 5, W. A11: II. Presto

Alberto Nosè, piano

Alberto Ginastera (1916-1983)

Piano Concerto No. 1, Op. 28: IV Toccata Concertata (1961)

Xiayin Wang, piano, BBC Philharmonic, Juanjo Mena, conductor

Elisabeth-Claude Jacquet de la Guerre (1665-1729)

Harpsichord Suite No. 4 in F Major: III. Courante, IV. Courante

Elizabeth Farr, harpsichord

Leo Ornstein (1892/3-2002)

Wild Men's Dance (Danse sauvage), Op. 13, No. 2

Janice Weber

Vanessa Carlton (b. 1980)

A Thousand Miles

Vanessa Carlton

