Ether Game: Keyed-Up

George Gershwin (1898-1937)I Got Rhythm (variations for piano and orchestra)Marshall, Wayne, piano, Aalborg Symphony Orchestra, Wayne Marshall, conductorGeorge Frideric Handel (1685-1759)Keyboard Suite in E, HWV 430Yates, Sophie, harpsichordCamille Saint-Saëns (1835-1921)Symphony No. 3 in c, Op. 78 'Organ'Daniel Chorzempa, organ, Berlin Philharmonic, Zubin Mehta, conductorGabriel Fauré (1845-1924)Barcarolle No. 6 in E-Flat Major, Op. 70Menahem Pressler, pianoJohann Christian Bach (1735-1782)Keyboard Sonata in A Major, Op. 17, No. 5, W. A11: II. PrestoAlberto Nosè, pianoAlberto Ginastera (1916-1983)Piano Concerto No. 1, Op. 28: IV Toccata Concertata (1961)Xiayin Wang, piano, BBC Philharmonic, Juanjo Mena, conductorElisabeth-Claude Jacquet de la Guerre (1665-1729)Harpsichord Suite No. 4 in F Major: III. Courante, IV. CouranteElizabeth Farr, harpsichordLeo Ornstein (1892/3-2002)Wild Men's Dance (Danse sauvage), Op. 13, No. 2Janice WeberVanessa Carlton (b. 1980)A Thousand MilesVanessa Carlton