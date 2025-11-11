© 2025. The Trustees of Indiana University
Ether Game

Three's a Crowd

Published November 11, 2025 at 3:23 PM EST
pc: pixabay

Joseph Haydn (1732-1809)

Piano Trio in G, Hob. XV:25 'Gypsy Trio'

Beaux Arts Trio

Richard Strauss (1864-1949)

Der Rosenkavalier, Op. 59: Final Trio

Renée Fleming, soprano; Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano; Murphy, Heidi Grant, soprano, Metropolitan Opera Orchestra

Claude Debussy (1862-1918)

Sonata for Flute, Viola, and Harp

Philippa Davies, flute; Roger Chase, viola; Marisa Robles, harp

Paul Hindemith (1895-1963)

Trio for Viola, Heckelphone and Piano: 2nd Part: Potpourri

Ensemble Villa Musica

William Byrd (1543-1623)

Mass for 3 Voices

Parthenia XVI

Nino Rota (1911-1979)

Trio for Clarinet, Cello and Piano: III. Allegrissimo

Trio Harmonia

Kaija Saariaho (1952-2023)

Cloud Trio: II. Sempre dolce, ma energico, sempre a tempo

Zebra Trio

Jean Cras (1879-1932)

Trio pour violon, alto et violoncelle

Black Oak Ensemble

Holland–Dozier–Holland

Nowhere to Run

Martha Reeves and the Vandellas

