Three's a Crowd Published November 11, 2025 at 3:23 PM EST pc: pixabay Joseph Haydn (1732-1809)Piano Trio in G, Hob. XV:25 'Gypsy Trio'Beaux Arts TrioRichard Strauss (1864-1949)Der Rosenkavalier, Op. 59: Final TrioRenée Fleming, soprano; Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano; Murphy, Heidi Grant, soprano, Metropolitan Opera OrchestraClaude Debussy (1862-1918)Sonata for Flute, Viola, and HarpPhilippa Davies, flute; Roger Chase, viola; Marisa Robles, harpPaul Hindemith (1895-1963)Trio for Viola, Heckelphone and Piano: 2nd Part: PotpourriEnsemble Villa MusicaWilliam Byrd (1543-1623)Mass for 3 VoicesParthenia XVINino Rota (1911-1979)Trio for Clarinet, Cello and Piano: III. AllegrissimoTrio HarmoniaKaija Saariaho (1952-2023)Cloud Trio: II. Sempre dolce, ma energico, sempre a tempoZebra TrioJean Cras (1879-1932)Trio pour violon, alto et violoncelleBlack Oak EnsembleHolland–Dozier–HollandNowhere to RunMartha Reeves and the Vandellas