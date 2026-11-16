Papal Patronage
From St. Peter to Pope Leo XIV, popes have patronized music for millennia. Pope St. Gregory I’s Gregorian Chant is foundational to Western music as well as Catholic worship since the Middle Ages. And more recently, Pope Leo XIV marked the 500th anniversary of Palestrina’s birth with a 2025 performance of the Pope Marcellus Mass. This hour, we’re exploring papal commissions by Renaissance masters, like Jean Mouton, William Byrd, and Giovanni Pierluigi da Palestrina. Our featured recording is Harmonia artificioso-ariosa, music for strings by Heinrich Biber, a 2026 Accent release by the ensemble Harmonie Universelle.
PLAYLIST
Missa Tu es Petrus & other works
Brabant Ensemble
Hyperion Records | CDA67933 (2012)
Jean Mouton
Missa Tu es Petrus
9. Agnus Dei (5:08) (fade at 4:45 or as needed)
Segment A:
Mouton: Missa Tu es Petrus & other works
The Brabant Ensemble
Hyperion Records | CDA67933 (2012)
Jean Mouton
Tr. 3 Exsultet coniubilando (4:13)
Hodie Simon Petrus & other sacred music
The Cardinall’s Musick
Hyperion | CDA67653
William Byrd
Tr. 11 Tu es Petrus (2:12)
Midpoint Break Music Bed:
Harmonia artificioso-ariosa: Heinrich Ignaz Franz Biber
Harmonie Universelle, Florian Deuter, Mónica Waisman
Accent | ACC24418, 2026
Partita V in G minor
CD 2, Tr. 5 Passacaglia (0:59)
Segment B:
Palestrina: motets and Missa sine nomine
Coro della Radio Svizzera, Theatrum Instrumentorum & Diego Fasolis
Arts Music ARTS47521-2, 1998
Giovanni Pierluigi Palestrina (5:03)
Missa Sine Nomine
Tr. 5 Kyrie (2:00)
Tr. 6 Gloria (3:03)
Antico – Moderno: Renaissance Madrigals
Capriccio Stravagante
Paradizo PA0008D, 2009
Tr. 16 Io son ferito (embellished by Doron Sherwin) (6:14)
Missa Papae Marcelli
Westminster Cathedral Choir, David Hill (conductor)
Hyperion, 1988 (CDA66266)
Giovanni Pierluigi da Palestrina
Tr. 5 Benedictus (4:07)
Featured Release:
Harmonia artificioso-ariosa: Heinrich Ignaz Franz Biber
Harmonie Universelle, Florian Deuter, Mónica Waisman
Accent | ACC24418, 2026
Heinrich Ignaz Franz Biber
Partita II in B minor for 2 violins & b.c. [Accord H-F#-H-D] (7:58 total)
CD 1, Tr. 6 Praeludium (2:35)
CD 1, Tr. 7 Allamande. Variatio (2:54)
CD 1, Tr. 8 Balletto (0:52)
CD 1, Tr. 9 Aria. Presto (0:43)
CD 1, Tr. 10 Gigue. Presto (1:24)
Heinrich Ignaz Franz Biber
Partita VII in C minor for 2 violas d’amore & b.c. (11:44 total)
Tr. 31 or CD 2, Tr. 8 Praeludium. Grave—Presto (3:19)
Tr. 35 or CD 2, Tr. 12 Aria (1:15)
Tr. 37 or CD 2, Tr. 14 Arietta variata (7:10)
Heinrich Ignaz Franz Biber
Partita III in A major for 2 violas & b.c.,
CD 1, Tr. 16 Ciaconia (3:37)
Theme Music Bed: Ensemble Alcatraz, Danse Royale, Elektra Nonesuch 79240-2 [ASIN: B000005J0B], T.12: La Prime Estampie Royal