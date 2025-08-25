© 2025. The Trustees of Indiana University
Copyright Complaints
1229 East Seventh Street, Bloomington, Indiana 47405
News, Arts and Culture from WFIU Public Radio and WTIU Public Television
Give Now
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Federal funding for public media has been eliminated — we need your help to continue serving south central Indiana
Some web content from Indiana Public Media is unavailable during our transition to a new web publishing platform. We apologize for the inconvenience.

WFIU is conducting upgrades to essential studio equipment. These upgrades may cause temporary interruptions to WFIU and WFIU2’s broadcasting and streaming. Thank you for your patience.

Michael Arnold announced as new head of Indiana Public Media

WFIU | By WFIU/WTIU News
Published August 25, 2025 at 4:29 PM EDT
Michael Arnold is the new executive director of Indiana Public Media.
Michael Arnold is the new executive director of Indiana Public Media.

Michael Arnold was announced Monday as the new executive director of integrated public media at Indiana University.

The role includes overseeing Indiana Public Media, including WFIU/WTIU.

Arnold has 25 years' experience in public broadcasting, including executive roles in North Carolina, Colorado, Wisconsin and New Hampshire.

"His career has been defined by innovation, inclusive storytelling, and community-centered journalism — values that align closely with our mission," Media School dean David Tolchinsky said in a statement.

Arnold starts September 22, taking over for Jay Kincaid, interim director of Radio-Television Services.
Tags
News Local News
WFIU/WTIU News
See stories by WFIU/WTIU News