Michael Arnold announced as new head of Indiana Public Media
Michael Arnold was announced Monday as the new executive director of integrated public media at Indiana University.
The role includes overseeing Indiana Public Media, including WFIU/WTIU.
Arnold has 25 years' experience in public broadcasting, including executive roles in North Carolina, Colorado, Wisconsin and New Hampshire.
"His career has been defined by innovation, inclusive storytelling, and community-centered journalism — values that align closely with our mission," Media School dean David Tolchinsky said in a statement.
Arnold starts September 22, taking over for Jay Kincaid, interim director of Radio-Television Services.