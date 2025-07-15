© 2025. The Trustees of Indiana University
Ether Game

Ether Game: Rock the Boat

Published July 15, 2025 at 2:22 PM EDT
pc: pixabay
Rimsky-Korsakov, Nikolai (1844–1908)

SCHEHERAZADE: The Sea and Sinbad's Ship

Chicago Symphony Orchestra; Daniel Barenboim, conductor

Maurice Ravel (1875-1937)

Miroirs: Une barque sur l'océan

Carol Rosenberger, piano

Arthur Sullivan (1842–1900) and W. S. Gilbert (1836–1911)

H.M.S. Pinafore: I Am the Monarch of the Sea

John Reed, tenor; Wright, Joyce, soprano; Skitch, Jeffrey, tenor, D'Oyly Carte Opera Company; New Symphony Orchestra, London, Isidore Godfrey, conductor

Glière, Reinhold (1875–1956)

THE RED POPPY: Russian Sailor's Dance

Boston Pops Orchestra; John Williams, conductor

Purcell, Henry (1659–1695)

DIDO AND AENEAS: Act III, The Sailor's Dance

Taverner Choir and Taverner Players; Andrew Parrott, conductor

Howard Hanson (1896-1981)

Symphony No. 7 'A Sea Symphony'

Seattle Symphony Chorale, Seattle Symphony, Gerard Schwarz, conductor

William Alwyn (1905-1985)

String Quartet No. 10 "En voyage": IV. Trade Winds: Vivace

Tippett Quartet

Brouwer, Margaret (b.1940)

The Art of Sailing at Dawn

Marin Alsop, conductor, ORF Vienna Radio Symphony Orchestra

Billy Joel (1990)

The Downeaster "Alexa"

Billy Joel

