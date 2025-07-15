Ether Game: Rock the Boat Published July 15, 2025 at 2:22 PM EDT pc: pixabay Rimsky-Korsakov, Nikolai (1844–1908)SCHEHERAZADE: The Sea and Sinbad's ShipChicago Symphony Orchestra; Daniel Barenboim, conductorMaurice Ravel (1875-1937)Miroirs: Une barque sur l'océanCarol Rosenberger, pianoArthur Sullivan (1842–1900) and W. S. Gilbert (1836–1911)H.M.S. Pinafore: I Am the Monarch of the SeaJohn Reed, tenor; Wright, Joyce, soprano; Skitch, Jeffrey, tenor, D'Oyly Carte Opera Company; New Symphony Orchestra, London, Isidore Godfrey, conductorGlière, Reinhold (1875–1956)THE RED POPPY: Russian Sailor's DanceBoston Pops Orchestra; John Williams, conductorPurcell, Henry (1659–1695)DIDO AND AENEAS: Act III, The Sailor's DanceTaverner Choir and Taverner Players; Andrew Parrott, conductorHoward Hanson (1896-1981)Symphony No. 7 'A Sea Symphony'Seattle Symphony Chorale, Seattle Symphony, Gerard Schwarz, conductorWilliam Alwyn (1905-1985)String Quartet No. 10 "En voyage": IV. Trade Winds: VivaceTippett QuartetBrouwer, Margaret (b.1940)The Art of Sailing at DawnMarin Alsop, conductor, ORF Vienna Radio Symphony OrchestraBilly Joel (1990)The Downeaster "Alexa"Billy Joel