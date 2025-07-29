Ether Game: Of Arts and Letters Published July 29, 2025 at 1:49 PM EDT pc: pixabay.com Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)Symphony No. 31 in D, K. 297 'Paris'Prague Chamber Orchestra, Charles Mackerras, conductorErik Satie (1866-1925)Pièces froides [Cold Pieces]Jean-Yves Thibaudet, pianoPeter Schickele (1935-2024) [P.D.Q. Bach]Bach PortraitGreater Hoople Area Off-Season Philharmonic, Walter Bruno, conductor, Peter Schickele, narratorRobert Schumann (1810-1856)Kreisleriana, Op. 16Jonathan Biss, pianoAlexander Borodin (1833-1887)String Quartet No. 2 in DTakács String QuartetCarl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)Harpsichord Sonata in B-Flat Major, Wq. 48, H. 25 "Prussian Sonata No. 2": I. VivaceMarie Nishiyama, harpsichordNed Rorem (1923-2022)Three Barcarolles: III. Lento - LivelyLeon Fleisher, piano (1963)Ruggero Leoncavallo (1857-1919)Zaza: Introduction and opening to Act 1Maurizio Benini, conductor, BBC Symphony Orchestra, Ermonela Jaho, Riccardo Massi, Stephen Gaertner, Patricia BardonJohnny Marr and Morrissey (1984)Heaven Knows I'm Miserable NowThe Smiths