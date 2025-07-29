© 2025. The Trustees of Indiana University
Ether Game

Ether Game: Of Arts and Letters

Published July 29, 2025 at 1:49 PM EDT
pc: pixabay.com

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Symphony No. 31 in D, K. 297 'Paris'

Prague Chamber Orchestra, Charles Mackerras, conductor

Erik Satie (1866-1925)

Pièces froides [Cold Pieces]

Jean-Yves Thibaudet, piano

Peter Schickele (1935-2024) [P.D.Q. Bach]

Bach Portrait

Greater Hoople Area Off-Season Philharmonic, Walter Bruno, conductor, Peter Schickele, narrator

Robert Schumann (1810-1856)

Kreisleriana, Op. 16

Jonathan Biss, piano

Alexander Borodin (1833-1887)

String Quartet No. 2 in D

Takács String Quartet

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

Harpsichord Sonata in B-Flat Major, Wq. 48, H. 25 "Prussian Sonata No. 2": I. Vivace

Marie Nishiyama, harpsichord

Ned Rorem (1923-2022)

Three Barcarolles: III. Lento - Lively

Leon Fleisher, piano (1963)

Ruggero Leoncavallo (1857-1919)

Zaza: Introduction and opening to Act 1

Maurizio Benini, conductor, BBC Symphony Orchestra, Ermonela Jaho, Riccardo Massi, Stephen Gaertner, Patricia Bardon

Johnny Marr and Morrissey (1984)

Heaven Knows I'm Miserable Now

The Smiths

