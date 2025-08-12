© 2025. The Trustees of Indiana University
Copyright Complaints
1229 East Seventh Street, Bloomington, Indiana 47405
News, Arts and Culture from WFIU Public Radio and WTIU Public Television
Give Now
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Some web content from Indiana Public Media is unavailable during our transition to a new web publishing platform. We apologize for the inconvenience.
Ether Game

Ether Game: D.I.Y.

Published August 12, 2025 at 12:44 PM EDT
pc: pixabay.com

George Gershwin (1898-1937)

Rhapsody in Blue

London Symphony Orchestra, Geoffrey Simon, conductor, Tocco, James, piano

Irving Berlin (1888-1989)

Alexander's Ragtime Band

Boston Pops Orchestra, Arthur Fiedler, conductor

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Suite in D for Trumpet, Strings and Continuo, 2 Minuets and a Rigaudon

Jean-Francois Madeuf, trumpet, La Petit Bande, Sigiswald Kuijken, conductor

Edward Elgar (1857-1934)

Serenade in e, Op. 20

I Musici

William Billings (1746-1800)

Chester

Boston Camerata, Anne Azéma, conductor

Michael Daugherty (b.1954)

MotorCity Triptych: for Orchestra: Pedal-to-the-Metal

Detroit Symphony Orchestra, Neeme Järvi, conductor, Parcells, Ramon, trumpet

Toru Takemitsu (1930-1996)

I Hear the Water Dreaming

BBC Symphony Orchestra, Andrew Davis, conductor, Patrick Gallois, flute

Supply Belcher (1751-1836)

The Power of Musicke

Early Music New York, Frederick Renz, dir.

Frank Zappa (1940-1994)

Peaches en Regalia

Frank Zappa

Ether Game
Stay Connected