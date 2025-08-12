Ether Game: D.I.Y. Published August 12, 2025 at 12:44 PM EDT pc: pixabay.com George Gershwin (1898-1937)Rhapsody in BlueLondon Symphony Orchestra, Geoffrey Simon, conductor, Tocco, James, pianoIrving Berlin (1888-1989)Alexander's Ragtime BandBoston Pops Orchestra, Arthur Fiedler, conductorGeorg Philipp Telemann (1681-1767)Suite in D for Trumpet, Strings and Continuo, 2 Minuets and a RigaudonJean-Francois Madeuf, trumpet, La Petit Bande, Sigiswald Kuijken, conductorEdward Elgar (1857-1934)Serenade in e, Op. 20I MusiciWilliam Billings (1746-1800)ChesterBoston Camerata, Anne Azéma, conductorMichael Daugherty (b.1954)MotorCity Triptych: for Orchestra: Pedal-to-the-MetalDetroit Symphony Orchestra, Neeme Järvi, conductor, Parcells, Ramon, trumpetToru Takemitsu (1930-1996)I Hear the Water DreamingBBC Symphony Orchestra, Andrew Davis, conductor, Patrick Gallois, fluteSupply Belcher (1751-1836)The Power of MusickeEarly Music New York, Frederick Renz, dir.Frank Zappa (1940-1994)Peaches en RegaliaFrank Zappa