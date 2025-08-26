© 2025. The Trustees of Indiana University
Ether Game

Ether Game: Czardas

Published August 26, 2025 at 3:13 PM EDT
pc: pixabay

Johannes Brahms (1833-1897)

Hungarian Dance No. 1 in g

Joshua Bell, violin; Samuel Sanders, piano

Béla Bartók (1881-1945)

Concerto for Orchestra, Sz. 116: Game of Pairs

World Orchestra for Peace, Georg Solti, conductor

Franz Schubert (1797-1828)

Divertissement à la Hongroise, D. 818

Anthony Paratore, piano; Joseph Paratore, piano

Franz Liszt (1811-1886)

Hungarian Rhapsody No. 6 in D (orch.) 'Carnival in Pesth'

Budapest Symphony Orchestra, András Kóródi, conductor

Johann Strauss, Jr. (1825-1899)

DIE FLEDERMAUS: New Csárdás

Smith, Marilyn Hill, soprano, Johann Strauss Orchestra, Jack Rothstein, conductor

Ernst von Dohnányi (1877-1960)

Sextet, op. 37

András Schiff, piano; Berkes, Kálmán, clarinet; Vlatkovic, Radovan, horn, Takács Quartet,

Ferenc Farkas (1905-2000)

Partita all’ungaresca: VI Herduckentanz

Liszt Ferenc Kamarazenekar, János Rolla, conductor

Zoltán Kodály (1882-1967)

Budavari Te Deum [Te Deum of Buda Castle]

Hungarian Radio Television Chorus; Éva Andor, soprano; Réti, József, tenor; Szirmay, Márta, c.; József, Gregor, bass, János Ferencsik, conductor, Budapest Symphony Orchestra

Gábor Szabó (1936 -1982)

Spellbinder

Gábor Szabó

