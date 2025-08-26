Ether Game: Czardas Published August 26, 2025 at 3:13 PM EDT pc: pixabay Johannes Brahms (1833-1897)Hungarian Dance No. 1 in gJoshua Bell, violin; Samuel Sanders, pianoBéla Bartók (1881-1945)Concerto for Orchestra, Sz. 116: Game of PairsWorld Orchestra for Peace, Georg Solti, conductorFranz Schubert (1797-1828)Divertissement à la Hongroise, D. 818Anthony Paratore, piano; Joseph Paratore, pianoFranz Liszt (1811-1886)Hungarian Rhapsody No. 6 in D (orch.) 'Carnival in Pesth'Budapest Symphony Orchestra, András Kóródi, conductorJohann Strauss, Jr. (1825-1899)DIE FLEDERMAUS: New CsárdásSmith, Marilyn Hill, soprano, Johann Strauss Orchestra, Jack Rothstein, conductorErnst von Dohnányi (1877-1960)Sextet, op. 37András Schiff, piano; Berkes, Kálmán, clarinet; Vlatkovic, Radovan, horn, Takács Quartet,Ferenc Farkas (1905-2000)Partita all’ungaresca: VI HerduckentanzLiszt Ferenc Kamarazenekar, János Rolla, conductorZoltán Kodály (1882-1967)Budavari Te Deum [Te Deum of Buda Castle]Hungarian Radio Television Chorus; Éva Andor, soprano; Réti, József, tenor; Szirmay, Márta, c.; József, Gregor, bass, János Ferencsik, conductor, Budapest Symphony OrchestraGábor Szabó (1936 -1982)SpellbinderGábor Szabó