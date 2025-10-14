© 2025. The Trustees of Indiana University
Ether Game

Ether Game: Hello, Goodbye

Published October 14, 2025 at 2:36 PM EDT
pc: pixabay.com

Nacio Herb Brown & Arthur Freed (1939)

Good Morning (from Singin' in the Rain)

Debbie Reynolds, Donald O'Connor, Gene Kelly

Joseph Haydn (1732-1809)

Symphony No. 45 in f-sharp 'Farewell'

Academy of Ancient Music, Christopher Hogwood, conductor

John Dowland (1562-1626)

Dowland's Adieu

Nigel North, lute

Jerry Herman (1931-2019)

Overture to Hello, Dolly!

Andy Einhorn, dir. Hello, Dolly! Orchestra (2017)

Johann Strauss, Jr. (1825-1899)

Greeting to America

Michael Dittrich, conductor, Slovak Radio Symphony Orchestra

Josquin Desprez (c.1440-1521)

Adieu mes amours

Piffaro, the Renaissance Band, Joan Kimball, dir.

Henri Vieuxtemps (1820-1881)

Salut à l'Amérique (Greeting to America)

Andrew Mogrelia, conductor, Misha Keylin, violin, Slovak Radio Symphony Orchestra

John Thomas (1826-1913)

The Minstrel's Adieu to His Native Land

Sebastien Lipman, harp

The Doors

Hello, I Love You

The Doors

Ether Game
