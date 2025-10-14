Ether Game: Hello, Goodbye Published October 14, 2025 at 2:36 PM EDT pc: pixabay.com Nacio Herb Brown & Arthur Freed (1939)Good Morning (from Singin' in the Rain)Debbie Reynolds, Donald O'Connor, Gene KellyJoseph Haydn (1732-1809)Symphony No. 45 in f-sharp 'Farewell'Academy of Ancient Music, Christopher Hogwood, conductorJohn Dowland (1562-1626)Dowland's AdieuNigel North, luteJerry Herman (1931-2019)Overture to Hello, Dolly!Andy Einhorn, dir. Hello, Dolly! Orchestra (2017)Johann Strauss, Jr. (1825-1899)Greeting to AmericaMichael Dittrich, conductor, Slovak Radio Symphony OrchestraJosquin Desprez (c.1440-1521)Adieu mes amoursPiffaro, the Renaissance Band, Joan Kimball, dir.Henri Vieuxtemps (1820-1881)Salut à l'Amérique (Greeting to America)Andrew Mogrelia, conductor, Misha Keylin, violin, Slovak Radio Symphony OrchestraJohn Thomas (1826-1913)The Minstrel's Adieu to His Native LandSebastien Lipman, harpThe Doors Hello, I Love YouThe Doors