Curio Cabinet

Published December 30, 2025 at 1:53 PM EST
pc: pixabay.com

Antonio Vivaldi (1678–1741)

THE NIGHTMARE CONCERTO ("LA NOTTE") IN G MINOR

Phantoms; Presto Largo Presto

Red Priest

Sergei Prokofiev (1891–1953)

THE LOVE FOR THREE ORANGES SUITE, OP. 33

March; Scherzo

National Symphony Orchestra; Leonard Slatkin, conductor

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

LECK MIR IM ARSCH (CANON)

Chorus Viennensis

Modeste Mussorgsky (1839-1881)

Pictures at and Exhibition:

Baba-Yaga

German Symphony Orchestra, Berlin, Igor Blaschkow, conductor, Émile Naoumoff, piano (arr. 1994)

William Bolcom (b.1938)

CALIFORNIA PORCUPINE RAG

John Murphy, piano

Domenico Scarlatti (1685–1957)

KEYBOARD SONATA IN G MINOR, "THE CAT'S FUGUE"

Barbara Meister, piano

John Cage (1912–1992)

MUSIC FOR MARCEL DUCHAMP

Jeanne Kirstein, piano

Michael Giacchino (b. 1967)

Jupiter Ascending (music for the ballet A Dark and Lonely Space)

Pacific Northwest Ballet

David Bowie (1947-2016)

Magic Dance

David Bowie

