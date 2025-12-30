Curio Cabinet Published December 30, 2025 at 1:53 PM EST pc: pixabay.com Antonio Vivaldi (1678–1741)THE NIGHTMARE CONCERTO ("LA NOTTE") IN G MINORPhantoms; Presto Largo PrestoRed PriestSergei Prokofiev (1891–1953)THE LOVE FOR THREE ORANGES SUITE, OP. 33March; ScherzoNational Symphony Orchestra; Leonard Slatkin, conductorWolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)LECK MIR IM ARSCH (CANON)Chorus ViennensisModeste Mussorgsky (1839-1881)Pictures at and Exhibition:Baba-YagaGerman Symphony Orchestra, Berlin, Igor Blaschkow, conductor, Émile Naoumoff, piano (arr. 1994)William Bolcom (b.1938)CALIFORNIA PORCUPINE RAGJohn Murphy, pianoDomenico Scarlatti (1685–1957)KEYBOARD SONATA IN G MINOR, "THE CAT'S FUGUE"Barbara Meister, pianoJohn Cage (1912–1992)MUSIC FOR MARCEL DUCHAMPJeanne Kirstein, pianoMichael Giacchino (b. 1967)Jupiter Ascending (music for the ballet A Dark and Lonely Space)Pacific Northwest BalletDavid Bowie (1947-2016)Magic DanceDavid Bowie