Big Wheel Keeps on Turning

We’re meeting up with Dame Fortune and her wheel in the fourteenth century, a period when plague and famine, religious and political strife had rendered the world a very confusing place. Fortune, sometimes a heroine, sometimes an evil adversary, makes frequent appearances in music, whether courtly love lyrics or political diatribes, to make it clear that nobody, no matter what their social rank, is immune to the wiles of Fortune. Plus, the viol consort Nota Bene brings us settings of poetry by Vittoria Colonna on our featured recording Quattordeci Sonetti Spirituali.

PLAYLIST

A l'estampida

Dufay Collective

Avie 2008 B000QQU0LM

Tr.4 Anonymous: Quarte estampie real (1:57)

Tr.11 Anonymous: Saltarello (2:51)

Segment A:

Roman de Fauvel

Studio der Frühen Musik / Thomas Binkley

EMI Classics 2007 / LP

Anon. (Roman de Fauvel)

I/tr 22 La mesnie fauveline / J'ai fait nouveletement amie / Grant despit ai je, Fortune (1:04)

I/ tr 33 Douce dame debonaire (2:00)

Le Roman de Fauvel

Boston Camerata/ Joel Cohen; Project Ars Nova

Erato 1995 / B000005ED1

Anon (Roman de Fauvel)

Tr.23 Fauvel, cogita (3:33)

Motets and Chansons/Philippe de Vitry

Ensemble Sequentia

Harmonia Mundi 1988 / B014I416EC

Philippe de Vitry

Tr. 12 Amon novi/Heu Fortuna/Heu me (2:07)

Les motets / Machaut

Ensemble Musica Nova

Zig-Zag Territiories 2002 / B00006RNHF

Machaut

CD I/ tr 3 Ha! Fortune / Qui es promesses/ Et non est qui adjuvet (2:21)

The Gentle Physician

Orlando Consort

Hyperion 2018 / B07FDMXLSP

Guillaume de Machaut

Tr. 1 De fortune (4:58)

Theme Music Bed: Ensemble Alcatraz, Danse Royale, Elektra Nonesuch 79240-2 [ASIN: B000005J0B], T.12: La Prime Estampie Royal

:59 Midpoint Break Music Bed:

Motets and Chansons/Philippe de Vitry

Ensemble Sequentia

Harmonia Mundi 1988 / B014I416EC

Philippe de Vitry

Tr. 17 Tribum, que non abhorruit (excerpt of 2:02)

Segment B:

D'amor ragionando ballades du neo-stilnovo en Italie, 1380-1415.

Mala Punica

Arcana 1995 / B0032CJ3L0

Landini

Tr.3 Fortuna ria (5:04)

The Garden of Zephirus

Gothic Voices / Page

Hyperion 2007 / B000PMGSAY

Matheus de Sancte Johani

Tr .8 Fortuna, Faulce, Parverse (4:30)

Featured Release:

Quattordeci Sonetti Spirituali

Nota Bene/Sarah Mead, dir. with guest singers

Toccata 2020 / B083N38T3R

Pietro Vinci

III (2:12)

IV (2:12)

XXI (2:49)

XXII (2:01)

XXVII (2:24)

XXVIII (2:15)

This episode originally aired January 25, 2021.