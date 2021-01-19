Big Wheel Keeps on Turning
We’re meeting up with Dame Fortune and her wheel in the fourteenth century, a period when plague and famine, religious and political strife had rendered the world a very confusing place. Fortune, sometimes a heroine, sometimes an evil adversary, makes frequent appearances in music, whether courtly love lyrics or political diatribes, to make it clear that nobody, no matter what their social rank, is immune to the wiles of Fortune. Plus, the viol consort Nota Bene brings us settings of poetry by Vittoria Colonna on our featured recording Quattordeci Sonetti Spirituali.
PLAYLIST
A l'estampida
Dufay Collective
Avie 2008 B000QQU0LM
Tr.4 Anonymous: Quarte estampie real (1:57)
Tr.11 Anonymous: Saltarello (2:51)
Segment A:
Roman de Fauvel
Studio der Frühen Musik / Thomas Binkley
EMI Classics 2007 / LP
Anon. (Roman de Fauvel)
I/tr 22 La mesnie fauveline / J'ai fait nouveletement amie / Grant despit ai je, Fortune (1:04)
I/ tr 33 Douce dame debonaire (2:00)
Le Roman de Fauvel
Boston Camerata/ Joel Cohen; Project Ars Nova
Erato 1995 / B000005ED1
Anon (Roman de Fauvel)
Tr.23 Fauvel, cogita (3:33)
Motets and Chansons/Philippe de Vitry
Ensemble Sequentia
Harmonia Mundi 1988 / B014I416EC
Philippe de Vitry
Tr. 12 Amon novi/Heu Fortuna/Heu me (2:07)
Les motets / Machaut
Ensemble Musica Nova
Zig-Zag Territiories 2002 / B00006RNHF
Machaut
CD I/ tr 3 Ha! Fortune / Qui es promesses/ Et non est qui adjuvet (2:21)
The Gentle Physician
Orlando Consort
Hyperion 2018 / B07FDMXLSP
Guillaume de Machaut
Tr. 1 De fortune (4:58)
Theme Music Bed: Ensemble Alcatraz, Danse Royale, Elektra Nonesuch 79240-2 [ASIN: B000005J0B], T.12: La Prime Estampie Royal
:59 Midpoint Break Music Bed:
Motets and Chansons/Philippe de Vitry
Ensemble Sequentia
Harmonia Mundi 1988 / B014I416EC
Philippe de Vitry
Tr. 17 Tribum, que non abhorruit (excerpt of 2:02)
Segment B:
D'amor ragionando ballades du neo-stilnovo en Italie, 1380-1415.
Mala Punica
Arcana 1995 / B0032CJ3L0
Landini
Tr.3 Fortuna ria (5:04)
The Garden of Zephirus
Gothic Voices / Page
Hyperion 2007 / B000PMGSAY
Matheus de Sancte Johani
Tr .8 Fortuna, Faulce, Parverse (4:30)
Featured Release:
Quattordeci Sonetti Spirituali
Nota Bene/Sarah Mead, dir. with guest singers
Toccata 2020 / B083N38T3R
Pietro Vinci
III (2:12)
IV (2:12)
XXI (2:49)
XXII (2:01)
XXVII (2:24)
XXVIII (2:15)
This episode originally aired January 25, 2021.