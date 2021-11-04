17th-Century Bohemian Rhapsody
There is a library in Kroměříž, now part of the Czech Republic, that holds the greatest collection of seventeenth-century music in central Europe. The library was that of the prince-bishop Karl Liechtenstein-Castelcorno, whose chaplain was the violinist Philipp Jakob Rittler and whose Kapellmeister was the famed trumpeter Pavel Josef Vejvanovsky. This hour, we’ll focus on the music of these two Bohemian composers. Plus, more baroque music for trumpet and strings in our featured recording, a 2020 Pan Classics release by Ars Antiqua Austria, directed by Gunar Letzbor.
PLAYLIST
Biber: Harmonia artificiosa-ariosa, Partia Nos. 1-6
REBEL
Bridge Records 2006
Heinrich Ignaz Franz von Biber
Tr. 28 Harmonia artificiosa-ariosa: Partia No. 5 in G Minor, V. Passacaglia (actual 4:55ish)
Segment A:
Vesperae Sancti Venceslai
Lukáš Sádovský, boy soprano; Martin Ptácek, countertenor; Jaroslav Brezina, tenor; Michael Pospíšil, bass; Boni pueri; Musica Florea; Marek Štryncl, conductor
Supraphon, 2002 / B000R8JVCI
Pavel Joseph Vejvanovsky´
Tr 21 Sonata SS Peteri et Pauli a 8 (4:26)
Messe; Motetten; Orchesterweke
Sabine Goetz, soprano; Ingrid Alexandre, alto; Christian Cantieni, tenor; Michael Pavluv, bass; DRS Singers (2nd-3rd, 5th works); Cappella Musica Antica; Christoph Cajori, conductor.
Kassel: Cantate, 2010 / B004FWTCVM
Pavel Joseph Vejvanovsky´ (1633–1693)
Tr. 7 Ave sanctissimum redemptoris (5:26)
Bach Trompeten Gala. vol. 1
Bach-Trompetenensemble München; Arnold Mehl, leader; with Franz Lehrndorfer, organ.
Ars musici, 2010 / B0000246XW
Pavel Joseph Vejvanovsky´
Tr. 7 Serenada XXIII (1680) (3:56)
Trumpet Music - BIBER, H.I.F. von / RITTLER, P.J. / SCHMELZER, J.H. / DOLAR, J.B.
[Trombett- und musikalischer Taffeldienst]
Concerto Stella Matutina
Fra Bernardo, 2012 / B01K8KU7IQ
Philipp Rittler
Tr 23 Sonata Sancti Caroli (3:59)
Theme Music Bed: Ensemble Alcatraz, Danse Royale, Elektra Nonesuch 79240-2 / B000005J0B, T.12: La Prime Estampie Royal
:59 Midpoint Break Music Bed: :59 music bed: BIBER: Mensa Sonora / Violin Sonata in A major, The Purcell Quartet, Chandos 2008, Heinrich Ignaz Franz von Biber: Tr. 6 Mensa sonora, seu Musica instrumentalis: Sonata No. 1 in D Major: VI. Gigue (excerpt of 1:56)
Segment B:
Trumpet Music - BIBER, H.I.F. von / RITTLER, P.J. / SCHMELZER, J.H. / DOLAR, J.B.
Concerto Stella Matutina
Fra Bernardo 2012 / B01K8KU7IQ
Philipp Rittler
Tr. 3 Sonata a 18 (6:19)
Nuove invenzioni
Rolf Lislevand, Concerto Stella Matutina
Sony Classical 2018? / B07CXK4Y6R
Philipp Rittler
Tr.9 Ciaccona (6:27)
Featured Release:
Festive Baroque music for trumpets and strings
Ars Antiqua Austria; Gunar Letzbor, conductor.
Pan Classics, 2020 / B01M3RRD8X
Pavel Josef Vejvanovský
T. 25 Sonata a 4 "Be mollis" (4:57)
T. 26-30 Serenada II (9:35)