Early Americas: New France

This hour, we’re exploring music in and about the Americas during the first centuries of European colonization. Our focus this episode is New France, a vast territory extending from what is now eastern Canada through the Great Lakes and Mississippi Valley. Join us as we consider the musical legacies of Jesuit missions, fur trading outposts, and occupied indigenous nations between the sixteenth and eighteenth centuries. We’ll hear musical imports from Sermisy to Lully alongside the work of New World artists. On our featured recording, Exaudi Vocal ensemble performs madrigals and motets by a cohort of sixteenth century harmonic revolutionaries.

PLAYLIST

Le Livre d'Orgue de Montreal

Kenneth Gilbert

Analekta | FL23022-3 (2005)

Anonymous

Tr. 24–26 Pange lingua (4:44)

Segment A:

Au Joly Bois

Kate Clark, Nigel North

Ramee | RAM1201 (2012)

Claudin de Sermisy

Tr. 1 Au joly bois en l’ombre d’un soucy (3:14)

Queen of Hearts

The Gesualdo Six, Owain Park

Hyperion | 00028948760343 (2024)

Jean Mouton

Tr. 19 De tous regrets (2:02)

Francis I, King of France: Music of a Reign

Doulce Mémoire, Denis Raisin Dadre

Zig-Zag Territoires | ZZT373 (2015)

Jean Mouton

Tr. 5 Da pacem Domine (3:18)

Noël: Early Canadian Christmas Music

The Elmer Iseler Singers

Marquis Classics | MAR-227 (1998)

Jean de Brébeuf, arr. C. Ford

Tr. 1 Jesous Ahatonia (1:52)

Au Sainct Nau

Ensemble Clément Janequin, Trio Musica Humana

Alpha | ALPHA198 (2014)

Eustache Du Caurroy

Tr. 13 Une jeune pucelle (3:41)

Musique Sacrée en Nouvelle-France

Studio de musique ancienne de Montréal, Christopher Jackson, Réjean Poirier

ATMA Classique | 00722056655323 (2017)

Charles Amador-Martin

Tr. 16 Prose de Sacre Familie (2:39)

Le chant de la Jerusalem des terres froides

Studio de musique ancienne de Montréal, Réjean Poirier, Christopher Jackson

Phaia Music | K617052 (2016)

Nicolas Lebègue

Tr. 24 Regina Coeli (2:18)

Midpoint Break Music Bed:

Le Jardin des Melodies

The King’s Noyse

Harmonia Mundi | HMU907194DI (1997)

Claude Le Jeune

Tr. 25 Allons, allons gay

Segment B:

Musique Sacrée en Nouvelle-France

Studio de musique ancienne de Montréal, Christopher Jackson, Réjean Poirier

ATMA Classique | 00722056655323 (2017)

Anonymous

Tr. 1 O quam suavis (1:52)

La Bergère

Marie Magistry, Sylvain Bergeron

ATMA Classique | 00722056658829 (2020)

Jean-Baptiste Lully

Tr. 12 Récit de la beauté: Si l'Amour vous soumet à ses lois inhumaines (5:44)

Elizabeth Jacquet de la Guerre

L’Ensemble des idées heureuses

ATMA Classique | 00722056605021 (2000)

Elizabeth-Claude Jacquet de la Guerre

Harpsichord Suite No. 3 in A Minor:

Tr. 18 VI. Chaconne (2:17)

Rameau: Les Indes Galantes

Les Arts Florissants, William Christie

Harmonia Mundi | HMC90136769DI (1991)

Jean-Philippe Rameau

Tr. 55 Danse du grand calumet de la paix (2:01)

Featured release:

Chromatic Renaissance

Exaudi Vocal Ensemble

Winter and Winter | 910293-2 (2025)

Nicola Vicentino

Tr. 10 Musica prisca caput (2:41)

Vincente Lusitano

Tr. 8 Heu me Domine (4:12)

Luzzasco Luzzaschi

Tr. 22 Itene mie querele (1:58)

