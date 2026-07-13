Musical Landscapes II
We’re continuing our exploration of ways that landscape has been reflected in the music of earlier centuries, from topography and weather conditions to wildlife and human interventions. We’ll float down rivers, stroll through peaceful forests, and admire powerful storms in music from the fourteenth through eighteenth centuries. Join us for evocative tunes by Clément Janequin, Claudio Monteverdi, Matthew Locke, and more.
On our featured release, the Monteverdi String Band celebrates the history of the madrigal as a flexible canvas for virtuosic expression.
PLAYLIST
Hirviendo el mar: Spanish Baroque Vocal Music
Vandalia, Ars Atlantica
IBS Classical | IBS-102018 (2018)
Anonymous
Tr. 5 Qué festivo el arroyuelo (4:45)
Segment A:
Au long de la Loire
Ensemble Jacques Moderne, Joël Suhubiette
Mirare | MIR446D (2019)
Clément Janequin
Tr. 11 Etans assis aux rives aquatiques (3:27)
Hirviendo el mar
Vandalia, Ars Atlantica
IBS Classical | IBS-102018 (2018)
Manuel Correa
Tr. 4 Huyendo baya un arroyo (5:01)
Exercise de styles
Clélia Horvat, Marco Horvat
Editions Hortus | HORTUS263 (2025)
Honoré D’Ambruys
Tr. 1 Le doux silence de nos bois (4:22)
Bestiarium
La Reverdie
Nuova Era Internazionale | NEI232908 (2010) / CD (1991)
Jehan Vaillant
Tr. 2 Par maintes foys (2:11)
Le Concert Royal de la Nuit
Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé
Harmonia Mundi | HMC95222324DI (2015)
Antoine Boesset
D. 1 Tr. 31 Noires forests, demeures sombres (3:07)
Midpoint Break Music Bed:
Le Concert Royal de la Nuit
Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé
Harmonia Mundi | HMC95222324DI (2015)
Anonymous
Tr. 30 Troisieme veille, hercule amoureux: Entree pour la lune
Segment B:
Luzzaschi: Il concerto segreto
La Néréide
Ricercar | RIC455 (2023)
Claudio Monteverdi
Tr. 5 Come dolce oggi l'auretta, SV 173 (3:12)
Biber Battalia; Locke The Tempest
Il giardino armonico
Teldec (1992)
Matthew Locke
Tr. 32 Introduction (1:03)
The Tempest
La Tempête, Simon-Pierre Bestion
Alpha | ALPHA608 (2015)
Giovanni Battista Draghi
Tr. 4 Dance of Fantastick Spirits (2:20)
Comédie et Tragédie, Vol 1
Tempesta di mare
Chandos | CHAN 0805 (2015)
Marin Marais
Tr. 32 Alcyone Suite, Act IV:Tempête (1:23)
La Spagnoletta: Selva di variazioni & diverse composizioni per il cimbalo
Cécile Mansuy
Arcana | AD109 (2018)
Johannes Speth
Tr. 15 Musicalisches Blumen-Feld: No. 10. Toccata (2:23)
Hirviendo el mar
Vandalia, Ars Atlantica
IBS Classical | IBS-102018 (2018)
Anonymous
Tr. 7 Florecitas que al alba salís (6:04)
Featured release:
The Madrigal Reimagined
The Monteverdi String Band, Oliver Webber, Hannah Ely, Toby Carr
Resonus Classics | RES10341 5060262793794 (2024)
Cipriano de Rore, G.B. Bovicelli
Tr. 5 Ancor che col partire (3:38)
Claudio Monteverdi
Tr. 9 Ballo delle ingrate, SV 167: Ahi, troppo è duro (2:54) [really 3:15]
Claudio Monteverdi
Book 4 (Il quarto libro de madrigali), SV 75-93
Tr. 8 Ah dolente partita SV 75 (3:14)
Theme Music Bed: Ensemble Alcatraz, Danse Royale, Elektra Nonesuch 79240-2 [ASIN: B000005J0B], T.12: La Prime Estampie Royal